Rugby, Lynagh (Benetton): "Testa ai Dragons in Challenge Cup"

06 Gen 2026 - 20:27

Il Benetton Rugby ha ripreso ad allenarsi dopo la sconfitta interna contro Edimburgo. Sabato i Leoni giocheranno in Challenge Cup il Round 3 della Pool 2 contro i Dragons Rugby. "Abbiamo rivisto gli errori commessi nella scorsa partita di campionato contro Edimburgo. Tutti noi giocatori vorremmo rigiocare l'ultima partita, ma chiaramente non possiamo farlo. Abbiamo quindi analizzato ciò che non è andato bene e abbiamo la mente focalizzata sui Dragons. Siamo primi nel girone di Challenge Cup e siamo concentrati solo su questo",. Ha dichiarato il tre quarti ala Louis Lynagh. "I Dragons sono una squadra che conosciamo, visto che milita nel nostro stesso campionato di URC. Non sono la squadra delle scorse stagioni che aveva alcune difficoltà. Quest'anno hanno aggiunto una serie di ottimi giocatori al roster e hanno cambiato il modo di giocare. Sono una delle migliori difese di URC e sarà una partita difficile, però siamo pronti. Siamo a Monigo e vogliamo tornare a vincere", ha aggiunto.

Brignone, il 25 sugli sci

Dakar, vince la Honda

Emozione olimpica

Superlega, vola Perugia

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

MCH CRAS MONTANA MCH

2026 di sogni e obiettivi

L'anno che verrà

L'intervista a Mattia Furlani

Dakar al via il 3 gennaio

Gli auguri degli sportivi

