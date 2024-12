Rugby: Italia U23, i convocati per la sfida contro parì età Scozia

Sono 25 i convocati dal responsabile Tecnico dell'Italia U23 di rugby, German Fernandez, e dal suo staff per la sfida alla Scozia Emergenti che si giocherà sabato 14 dicembre a Edimburgo. Gli atleti si raduneranno lunedì 9 dicembre a Treviso, in preparazione del test internazionale, e partiranno per la Scozia nella giornata di venerdì 13 dicembre. Questi i nomi degli atleti convocati dall'Italia U23: Aminu, Andreani Belloni, Boschetti, Botturi, Bozzoni, Brisighella, Casilio, Cuminetti, De Villiers, Ferrarin, Gallorini, Gasperini, Genovese, Gesi, Kingi, Odiase, Passarella, Pisani, Ruffolo, Salvan, Scalabrin, Siciliano, Taddei, Tomaselli.