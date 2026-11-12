Rugby: Italia U20, il XV degli Azzurrini contro la Francia

Il responsabile tecnico della nazionale Italiana U20 maschile di rugby, Andrea di Giandomenico, ha ufficializzato la formazione che domani affronterà i pari età della Francia alla Cittadella del Rugby 'Giancarlo Dondi' di Parma alle ore 19.30. Si tratta della prima uscita stagionale dell'Italia under 20, che potrà consegnare indicazioni utili per gli impegni dei prossimi mesi, a partire dal Sei Nazioni di categoria che si giocherà tra febbraio e marzo 2027. Queste le parole del Responsabile Tecnico Andrea Di Giandomenico: "Siamo contenti di poter avere questa opportunità di confrontarci con la Francia. E' stata una settimana di lavoro e sebbene siano stati convocati molti atleti, ci sono tanti altri giocatori che potranno dare il loro contributo nel prossimo futuro. È un primo passo fondamentale in vista di una lunga stagione che, attraverso il Sei Nazioni, ci condurrà dritti al Mondiale." La partita sarà trasmessa in diretta sui canali social della Fir. Italia U.20: Scaramazza, Marzotto, De Novellis, Vitale, Negri, Forti, Andretti, Wilson, Sette (Cap), Tontini, Salvanti, Germanò, Argenton, Dinarte, Mastropasqua. A disp: Cimino, Bleta, Tosi, Invernizzi, Parzani, D'Ammando, Bragagnolo, Molina, Sala, Mancini, Degli Antoni. All.: Di Giandomenico Francia U.20: Capus, Senga Kouo, Meyer, Azzolin, Robin, Galeazzi, Mariluz, Keletaona, Omby, Paul (cap.), Portat, Lagneau, Price, Caperaa, Haddad. A disp.: Bedeau, Gallardo, Adam, Locatelli, Vermeulen, Audebert, Ratavo, Latrasse, Lenoir, Coutin, Mirande. All.: Cédric Laborde.