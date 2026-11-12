Rugby, il ct Quesada: "Sudafrica ingiocabile, contro Argentina serve grande determinazioone"

12 Nov 2026 - 17:05
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"Il Sudafrica era ingiocabile, noi non eravamo al nostro livello e abbiamo fatto troppo regali. Contro l'Argentina serve grande determinazione. Entrambe le squadre arrivano da una partita difficile". Così il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, a due giorni dalla sfida a Genova contro l'Argentina, valida come quinto turno del Nations Championship. "Ho un grande legame con l'Argentina, il mio impegno però con l'Italia è totale", ha aggiunto il ct argentino a Sky. "Non è una partita facile per me ma la prendo con la stessa professionalità. Voglio che la mia squadra faccia una grande partita, se la portiamo a casa so che giochiamo contro una grande squadra. Anche loro non possono perdere. Se saremo pronti ad affrontare questa partita sarà una bella sfida", ha spiegato.

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