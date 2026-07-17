Italrugby, ridotta la squalifica del ct Quesada a una sola giornata

17 Lug 2026 - 17:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La Federazione Italiana Rugby informa che il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maschile Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle due settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Nuova Zelanda v Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada il panel - presi in considerazione tutti gli aspetti e le attenuanti del caso - ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. Il CT Gonzalo Quesada, a conclusione del procedimento, ha rilasciato la seguente nota: "Le mie dichiarazioni sono state fatte nell'emozione del momento, quando i miei pensieri erano rivolti solo ai miei giocatori e al rammarico che stavano provando dopo un test-match tanto intenso come quello contro la Nuova Zelanda. Questo spiega la mia reazione, ma non la scusa. Mi sono scusato privatamente con Luc Ramos e voglio farlo pubblicamente: è un arbitro che merita di dirigere a questo livello ed ho il massimo rispetto per lui così come per tutti gli ufficiali di gara. Le discussioni relative all'arbitraggio dovrebbero svolgersi nei luoghi appropriati, e non in pubblico: le parole di noi allenatori e dei giocatori hanno un peso e possono contribuire a critiche o abusi nei confronti degli arbitri, in particolare sui social media, e mi dispiace profondamente se le mie dichiarazioni hanno avuto un ruolo in questo. Nel corso della mia carriera, come giocatore prima e oggi come allenatore, ho sempre cercato di rappresentare i valori del nostro sport con rispetto, integrità e umiltà e resto pienamente impegnato a farlo".

Ultimi video

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:54
Basket: Josh Hiller nuovo presidente del cda della Pallacanestro Trieste
17:33
Italrugby, ridotta la squalifica del ct Quesada a una sola giornata
Adam Silver
17:26
Nba, Silver mette fretta a LeBron: "Deve prendere una decisione"
16:37
Tennis: Atp Bastad, Darderi approda in semifinale
14:59
Tennis: Atp Bastad, Travaglia ko ai quarti