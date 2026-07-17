Nba, Silver mette fretta a LeBron: "Deve prendere una decisione"

17 Lug 2026 - 17:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Adam Silver © italyphotopress

Adam Silver © italyphotopress

Giorni di stallo in Nba in attesa di capire quale sarà la franchigia in cui LeBron James chiuderà la sua carriera. Anche il Commissioner della Lega, Adam Silver, ha detto la sua, invitando l'ormai ex Lakers a scegliere velocemente: "Abbiamo urgenza di finire il calendario e sapere quale sarà la sua prossima meta ha un impatto su come dovremo compilarlo, avrei preferito che avesse già deciso. Le tv e le squadre ci chiamano per finalizzare il calendario e bloccare le date, ma al momento non possiamo farlo. Ho una mia idea su dove andrà, ma non è basata su cose che LeBron o Rich Paul mi hanno detto".

Ultimi video

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:54
Basket: Josh Hiller nuovo presidente del cda della Pallacanestro Trieste
17:33
Italrugby, ridotta la squalifica del ct Quesada a una sola giornata
Adam Silver
17:26
Nba, Silver mette fretta a LeBron: "Deve prendere una decisione"
16:37
Tennis: Atp Bastad, Darderi approda in semifinale
14:59
Tennis: Atp Bastad, Travaglia ko ai quarti