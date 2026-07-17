Nba, Silver mette fretta a LeBron: "Deve prendere una decisione"

Giorni di stallo in Nba in attesa di capire quale sarà la franchigia in cui LeBron James chiuderà la sua carriera. Anche il Commissioner della Lega, Adam Silver, ha detto la sua, invitando l'ormai ex Lakers a scegliere velocemente: "Abbiamo urgenza di finire il calendario e sapere quale sarà la sua prossima meta ha un impatto su come dovremo compilarlo, avrei preferito che avesse già deciso. Le tv e le squadre ci chiamano per finalizzare il calendario e bloccare le date, ma al momento non possiamo farlo. Ho una mia idea su dove andrà, ma non è basata su cose che LeBron o Rich Paul mi hanno detto".