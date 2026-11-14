Atp Finals, Bolelli-Vavassori: "Più esperti e maturi ma sarà una battaglia"

"Ci sentiamo bene, ci stiamo allenando con continuità, abbiamo provato il Centrale. Simo carichi, aspettiamo lunedì con ansia, l'obiettivo è far bene e cercare di fare meglio dell'anno scorso. Sappiamo che ogni partita è tosta, ci sono tutte coppie molto forti, sarà una battaglia ogni giorno". Così Simone Bolelli in conferenza stampa alla vigilia delle Atp Finals di Torino, dove giocherà insieme ad Andrea Vavassori. La coppia azzurra debutterà lunedì contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos. "Siamo felici, l'obiettivo di ogni anno è essere qui, esserci è speciale, siamo italiani e sentiamo il calore del pubblico. Ci siamo goduti l'evento, sappiamo cosa aspettarci, c'è più esperienza e maturità - ha aggiunto Vavassori - Vogliamo far bene anche quest'anno, abbiamo dimostrato l'anno scorso che quando giochiamo bene possiamo vincere contro chiunque qui a Torino, dobbiamo ricordarci della scorsa edizione quando abbiamo fatto tre ottime partite nel girone. Ci portiamo dietro bellissimi ricordi e speriamo di poterli replicare".