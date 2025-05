Rugby: il calendario del 6 Nazioni 2026

È ufficiale il calendario del 6 Nazioni 2026, che si aprirà giovedì 5 febbraio in Francia con la sfida tra i campioni in carica transalpini e l'Irlanda. L'Italia debutterà sabato 7 febbraio alle 15.10 all'Olimpico con la Scozia. Il 14 febbraio volerà a Dublino per incontrare l'Irlanda e la settimana successiva la nazionale di Quesada andrà in Francia. Il quarto incontro in casa con l'Inghilterra è fissato per sabato 7 marzo alle 17.40 mentre la chiusura a Cardiff sabato 14 marzo alle 17.40.