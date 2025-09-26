Logo SportMediaset
Roma, lo stadio dei marmi "Pietro Mennea" invaso per la Settimana Europea dello Sport

26 Set 2025 - 16:03

Sport, divertimento, benessere e soprattutto "vita attiva". È il programma di ciò che si vivrà sabato 27 e lunedi 29 settembre allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" di Roma, sede del main event nazionale della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione europea, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute. Il tutto all'insegna del claim "Move more, scroll less", che accompagna la campagna #BeActive. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling sul cellulare con una passeggiata, una corsa, un'attività fisica. Connessi, ma non seduti. Sabato 27, a partire dalle 10.00 lo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" sarà invaso dalle attività di oltre 40 Federazioni e organismi sportivi che, gratuitamente, permetteranno a chiunque di cimentarsi con le diverse discipline. Alle 20.30 scatterà invece la #BeActiveNight: uno spettacolo dal titolo "Check Up, Stand Up" con artisti e stand-up commedian come Riccardo Rossi, Massimo Bagnato, Monir Ghassem, Francesco Mileto e Carmine del Grosso che misceleranno comicità, spettacolo e sport per creare una serata dal grande fascino. Lunedi 29 settembre, invece, lo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" accoglierà oltre duemila studenti delle scuole romane per una mattinata di sport, attività e benessere. Alle ore 11.00 ad incontrare gli alunni, celebrando insieme la "vita attiva", ci saranno il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ed i rappresentanti del team "Illumina" di Sport e Salute. In questo fine settimana, a lasciarsi coinvolgere dal clima di festa della Settimana Europea dello Sport saranno anche le leghe di calcio, basket e pallavolo che, durante le giornate dei rispettivi campionati e nel corso dei loro eventi, veicoleranno il messaggio #BeActive negli stadi e nei palasport, raggiungendo così milioni di tifosi, appassionati e sportivi. 

