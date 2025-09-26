Ciclismo, malore alla Piccola Sanremo: il 25enne Bonaldo in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata e sotto osservazione Kevin Bonaldo: l'atleta 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank vittima di un malore al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo viene mantenuto in coma farmacologico mentre proseguono gli accertamenti da parte dello staff medico dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo comunica il team Sc Padovani Polo Cherry Bank in una nota. Dopo aver osservato un giorno di riposo rinunciando alla trasferta di Collecchio (Pr), la formazione bianco-verde è tornata in gruppo mercoledì con l'obiettivo di conquistare un risultato da dedicare al proprio atleta e alla sua famiglia. A Sannazzaro de Burgondi (Pv) è arrivato così il terzo posto in volata di Andrea Scarso, al primo podio stagionale dopo i due quinti posti ottenuti a Bagnolo di Nogarole Rocca e a Sommacampagna.