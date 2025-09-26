Logo SportMediaset
Lo sport tra gli argomenti della XIX edizione del MAF

26 Set 2025 - 15:10
© Ufficio Stampa

Torna a Milano l’appuntamento di riferimento per il settore audiovisivo: l’8 e 9 ottobre 2025 si terrà il MAF – Milano Audiovisual Forum, in contemporanea con la XIX HD Forum Conference, organizzata da HD Forum Italia. Non un semplice evento, ma un punto di incontro tra broadcaster (Mediaset è tra i Diamond Sponsor), aziende tecnologiche, università, creativi e studenti, con un programma che unisce visione, esperienze concrete e networking.

I temi dell'edizione 2025: News e informazioni (come combattere la disinformazione, garantire la content authenticity e costruire un rapporto di fiducia con il pubblico in un ecosistema sempre più condizionato da algoritmi e AI); Sport e grandi eventi (nuove tecnologie, produzione premium, remota e utilizzo delle reti 5G e come la tecnologia abilita nuove modalità di racconto, anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026); Intrattenimento e creatività (verranno esplorati gli studi virtuali e la realtà aumentata, anche attraverso l’uso dell’IA generativa. Grande rilevanza verrà data alle logiche di ecosostenibilità e nuovi processi di procurement, necessari per sostenere tutto il settore dei Media)

