Lo sport tra gli argomenti della XIX edizione del MAF

I temi dell'edizione 2025: News e informazioni (come combattere la disinformazione, garantire la content authenticity e costruire un rapporto di fiducia con il pubblico in un ecosistema sempre più condizionato da algoritmi e AI); Sport e grandi eventi (nuove tecnologie, produzione premium, remota e utilizzo delle reti 5G e come la tecnologia abilita nuove modalità di racconto, anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026); Intrattenimento e creatività (verranno esplorati gli studi virtuali e la realtà aumentata, anche attraverso l’uso dell’IA generativa. Grande rilevanza verrà data alle logiche di ecosostenibilità e nuovi processi di procurement, necessari per sostenere tutto il settore dei Media)