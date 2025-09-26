Al Qatar i mondiali di volley 2029, in Usa-Canada le donne nel 2027

Usa e Canada organizzeranno l'edizione 2027 del Mondiale femminile di pallavolo, al Qatar va la rassegna iridata maschile del 2029. La FIVB e Volleyball World hanno ufficializzato le sedi dei prossimi tornei iridati: con la Polonia già confermata come sede del Mondiale maschile 2027, i due Paesi nordamericani completano il quadro delle sedi per le prossime edizioni. Si tratta della prima volta nella storia che un Campionato Mondiale si svolgerà in Nord America, un anno prima del grande appuntamento 2028: i Giochi Olimpici di Los Angeles. Le fasi finali del Mondiale femminile 2027 si disputeranno alla Honda Center e alla OCVIBE di Anaheim, in California. Quattro ulteriori città tra USA e Canada, sedi della fase a gironi e ottavi di finale, saranno invece annunciate prossimamente. Nel 2029 il Mondiale maschile scriverà un'altra pagina inedita, approdando per la prima volta in Medio Oriente, le partite si disputeranno nella capitale Doha.