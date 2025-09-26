Acqua e subacquea grandi protagonisti del Sea Summit Barcolana

Il Sea Summit, nell'ambito di Barcolana57 presented by Generali, è un appuntamento per "riflettere sull' importanza e sulla salvaguardia del mare e delle acque interne, approfondendo al contempo il ruolo della blue economy con percorsi dedicati a studenti, cittadini e imprese, e l'obiettivo di rinforzare il dialogo con istituzioni, scienziati e operatori del settore", come spiega una nota. Per l'occasione ci saranno anche spettacoli, con Marco Paolini al Generali Convention Center, in piazza Unità con una prima assoluta (l'Empire State building e l'Argentina): un video mapping sul Comune di Trieste dal titolo 'Il canto dell'oceano', ci immergeremo fino a 4mila metri di profondità. Ci sarà da rimanere con il fiato sospeso", ha concluso Gialuz.