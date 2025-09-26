Logo SportMediaset
Acqua e subacquea grandi protagonisti del Sea Summit Barcolana

26 Set 2025 - 17:15

"Siamo alla quinta edizione del See Summit, manifestazione che cresce e che si terrà da mercoledì 6 a venerdì 11 Ottobre, con un coinvolgimento straordinario delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle scuole, dell'università. E quest'anno ci saranno tante novità". Lo ha detto il patron di Barcolana, Mitja Gialuz, presentando l'appuntamento del Sea Summit che poggia quest'anno su un focus in particolare, l'Underwater.

"Ormai la subacquea, il fondo del mare, è diventato quello che era lo spazio negli anni 60. Quindi, c'è grande interesse per la ricerca scientifica, per l'innovazione tecnologica sulla subacquea e l'altro per l'acqua in generale. Una visione complessiva non solo del mare, perché il mare deriva il suo benessere dai fiumi e dai laghi e quindi ragioneremo complessivamente sul benessere del dell'acqua in tutte le sue dimensioni".

Il Sea Summit, nell'ambito di Barcolana57 presented by Generali, è un appuntamento per "riflettere sull' importanza e sulla salvaguardia del mare e delle acque interne, approfondendo al contempo il ruolo della blue economy con percorsi dedicati a studenti, cittadini e imprese, e l'obiettivo di rinforzare il dialogo con istituzioni, scienziati e operatori del settore", come spiega una nota. Per l'occasione ci saranno anche spettacoli, con Marco Paolini al Generali Convention Center, in piazza Unità con una prima assoluta (l'Empire State building e l'Argentina): un video mapping sul Comune di Trieste dal titolo 'Il canto dell'oceano', ci immergeremo fino a 4mila metri di profondità. Ci sarà da rimanere con il fiato sospeso", ha concluso Gialuz. 

