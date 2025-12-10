Ritmica, Sofia Raffaeli premiata dalla Regione Marche: "Qui sono cresciuta nello sport"

"È un onore per me essere qui oggi e ricevere questo premio. Rappresentare la regione Marche è una grande responsabilità e io sono molto felice. Le Marche sono state fondamentali per la mia crescita e non solo a livello di ginnastica: importante è stato il sostegno della mia famiglia, di Chiaravalle e di Fabriano dove sono cresciuta a livello sportivo. Porto le Marche ovunque nel mondo, sempre con me". Sono le parole di Sofia Raffaeli, campionessa di ginnastica, che oggi al teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) riceve il picchio d'oro, la massima onorificenza che la Regione Marche concede da 21 anni alle personalità che più si distinguono nei settori culturali, artistici, sportivi e sociali. Sofia Raffaeli, oro individuale ai Campionati del Mondo nelle ginnastica ritmica, campionessa mondiale all-around 2023, vicecampionessa nel 2023, bronzo nel 2025 e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, spera con il suo esempio di poter "trasmettere un messaggio per i giovani che con il duro lavoro, con tanto impegno e determinazione si possono raggiungere importanti risultati. Io ho ancora tanta strada da fare ma il percorso che ho tracciato è questo".