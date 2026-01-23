"Reggiano forever", Reggio Emilia ricorda e celebra Kobe e Gianna Bryant

L'iniziativa, ribattezzata 'Reggiano forever', si aprirà alle 10 il sindaco Marco Massari e l'assessora allo Sport Stefania Bondavalli deporranno un mazzo di fiori nella piazza dedicata ai due atleti vicino al PalaBigi. Il ginkgo biloba intitolato a Kobe e Gianna sarà allestito con i disegni dei bambini del nido-scuola Otello Sarzi, che parteciperanno alla cerimonia. Seguirà una visita del palazzetto per i bambini, guidata da rappresentanti della Pallacanestro Reggiana. Nel foyer del PalaBigi sarà allestita una piccola esposizione dei disegni e delle frasi che gli alunni hanno prodotto insieme alle atelieriste della scuola. Saranno presenti anche alcuni studenti del liceo Ariosto Spallanzani.