"Reggiano forever", Reggio Emilia ricorda e celebra Kobe e Gianna Bryant
Reggio Emilia ricorda, lunedì, Kobe e Gianna Bryant nel sesto anniversario della loro morte, avvenuta il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero negli Stati Uniti. Il campione di basket della Nba e la figlia tredicenne, anche lei cestista, sono legati alla città emiliana dove Kobe trascorse parte dell'infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana tra il 1989 e il 1991, quando il padre Joe militava nella prima squadra.
L'iniziativa, ribattezzata 'Reggiano forever', si aprirà alle 10 il sindaco Marco Massari e l'assessora allo Sport Stefania Bondavalli deporranno un mazzo di fiori nella piazza dedicata ai due atleti vicino al PalaBigi. Il ginkgo biloba intitolato a Kobe e Gianna sarà allestito con i disegni dei bambini del nido-scuola Otello Sarzi, che parteciperanno alla cerimonia. Seguirà una visita del palazzetto per i bambini, guidata da rappresentanti della Pallacanestro Reggiana. Nel foyer del PalaBigi sarà allestita una piccola esposizione dei disegni e delle frasi che gli alunni hanno prodotto insieme alle atelieriste della scuola. Saranno presenti anche alcuni studenti del liceo Ariosto Spallanzani.