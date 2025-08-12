Red Bull entra anche nel rugby: acquistato il Newcastle

La Red Bull ha ulteriormente ampliato i suoi interessi nello sport, investendo per la prima volta nel rugby Union, ovvero quello tradizionale a XV, acquistando il Newcastle Falcons, squadra non di primo piano della massima serie inglese, la Gallagher Premiership. L'azienda austriaca di bevande energetiche vanta già importanti interessi nel calcio, nell'automobilismo, negli sport invernali e nel ciclismo (per il 2026 ha già messo sotto contratto l'olimpionico Remco Evenepoel), oltre a sponsorizzare atleti a titolo individuale. I Falcons cambieranno anche nome e d'ora in poi, secondo quanto è stato annunciato oggi, si chiameranno Newcastle Red Bulls. Oliver Mintzlaff, Ceo di Red Bull Corporate Projects and Investments, ha dichiarato alla Bbc che l'obiettivo è "dare al club gli strumenti per raggiungere il suo pieno potenziale competitivo". L'impresa no sembra facile, visto che questo club che non è riuscito a brillare negli ultimi anni, piazzandosi ultimo nelle ultime tre stagioni di Premiership, ma ora l'intenzione è di rinforzare in modo adeguato la squadra di cui a suo tempo fu simbolo il grande Jonny Wilkinson. Sempre Kurdi, proprietario di maggioranza dal 2011, ha messo in vendita i Newcastle Falconsverso la fine dello scorso anno. "L'acquisizione del Newcastle da parte di Red Bull è un momento fondamentale per il nostro sport e un forte sostegno alla nostra visione e strategia per il futuro della Premiership - ha dichiarato l'amministratore delegato della lega, Simon Massie-Taylor, in una nota -. Siamo estremamente entusiasti delle ambizioni della Red Bull per il club, che include lo sviluppo del percorso dei giocatori nel Nord-Est e l'ampliamento della base di tifosi del club"., ha aggiunto. Secondo Massie-Taylor, "la storia della Red Bull nello sport globale apporterà un enorme valore non solo al Newcastle, ma alla Premiership nel suo complesso". Non ci saranno sconvolgimenti ai vertici del club, con l'esperto Steve Diamond che rimarrà nel ruolo di direttore sportivo. I giocatori del Newcastle avranno l'opportunità di mostrare le loro qualità ai nuovi proprietari quando inizieranno la stagione con una partita casalinga contro i London Saracens, sei volte campioni, il prossimo 26 settembre.