Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Red Bull entra anche nel rugby: acquistato il Newcastle

12 Ago 2025 - 18:32

La Red Bull ha ulteriormente ampliato i suoi interessi nello sport, investendo per la prima volta nel rugby Union, ovvero quello tradizionale a XV, acquistando il Newcastle Falcons, squadra non di primo piano della massima serie inglese, la Gallagher Premiership. L'azienda austriaca di bevande energetiche vanta già importanti interessi nel calcio, nell'automobilismo, negli sport invernali e nel ciclismo (per il 2026 ha già messo sotto contratto l'olimpionico Remco Evenepoel), oltre a sponsorizzare atleti a titolo individuale. I Falcons cambieranno anche nome e d'ora in poi, secondo quanto è stato annunciato oggi, si chiameranno Newcastle Red Bulls. Oliver Mintzlaff, Ceo di Red Bull Corporate Projects and Investments, ha dichiarato alla Bbc che l'obiettivo è "dare al club gli strumenti per raggiungere il suo pieno potenziale competitivo". L'impresa no sembra facile, visto che questo club che non è riuscito a brillare negli ultimi anni, piazzandosi ultimo nelle ultime tre stagioni di Premiership, ma ora l'intenzione è di rinforzare in modo adeguato la squadra di cui a suo tempo fu simbolo il grande Jonny Wilkinson. Sempre Kurdi, proprietario di maggioranza dal 2011, ha messo in vendita i Newcastle Falconsverso la fine dello scorso anno. "L'acquisizione del Newcastle da parte di Red Bull è un momento fondamentale per il nostro sport e un forte sostegno alla nostra visione e strategia per il futuro della Premiership - ha dichiarato l'amministratore delegato della lega, Simon Massie-Taylor, in una nota -. Siamo estremamente entusiasti delle ambizioni della Red Bull per il club, che include lo sviluppo del percorso dei giocatori nel Nord-Est e l'ampliamento della base di tifosi del club"., ha aggiunto. Secondo Massie-Taylor, "la storia della Red Bull nello sport globale apporterà un enorme valore non solo al Newcastle, ma alla Premiership nel suo complesso". Non ci saranno sconvolgimenti ai vertici del club, con l'esperto Steve Diamond che rimarrà nel ruolo di direttore sportivo. I giocatori del Newcastle avranno l'opportunità di mostrare le loro qualità ai nuovi proprietari quando inizieranno la stagione con una partita casalinga contro i London Saracens, sei volte campioni, il prossimo 26 settembre.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:24
Atletica, meeting Budapest: Sabbatini sotto i 4' nei 1.500 donne
19:21
Mamma Debertolis: "Mattia aveva il sorriso negli occhi"
18:59
Tennis, Atp Cincinnati: doppio Bolelli-Vavassori agli ottavi
18:36
Atletica, lite con Coleman e arresto: Sha'Carri si scusa con Coleman
18:32
Red Bull entra anche nel rugby: acquistato il Newcastle