Red Bull Ape Rush: l’adrenalinica corsa di Ape Piaggio accende l’estate marchigiana

L’evento ha confermato Red Bull Ape Rush come una celebrazione dell’italianità autentica: bellezza, operosità, comunità e spirito di squadra. Sirolo e la Riviera del Conero si sono trasformate per un weekend in un’arena spettacolare, regalando al pubblico un’esperienza ad alto tasso di energia, che nemmeno la pioggia è riuscita a fermare.