Coni Basilicata: i progetti della Scuola regionale dello Sport

Programmare l'ultimo quadrimestre del 2025 e "avviare collaborazioni finalizzate a progetti più ambiziosi da poter realizzare nel lungo periodo": sono i prossimi obiettivi della Scuola regionale dello Sport Coni Basilicata. A questo proposito, nelle scorse settimane, il direttore scientifico Egidio Trupa e il vicepresidente Michele Sabia, con il supporto del presidente del Comitato regionale, Giovanni Salvia, "hanno avviato una serie di interlocuzioni". In particolare - secondo quanto si legge sul sito del Coni Basilicata - i principali destinatari delle attività della Scuola regionale dello Sport "sono sicuramente le associazioni, ma anche le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportive e le Associazioni benemerite riconosciute che possono avvalersi delle competenze e delle professionalità messe a disposizione dai Comitati Coni". E, seguendo le linee guida del Coni nazionale, la Scuola lucana "ha inoltre suddiviso per macro aree le tematiche su cui verterà la programmazione annuale secondo il budget stabilito a livello nazionale, affidandosi per ognuna a docenti e professionisti competenti, affiancati dal Comitato tecnico scientifico della Scuola regionali". I docenti e i professioni l'area scientifico-sportiva sono: Egidio Trupa e Giuseppe Marzano, per impiantistica, ricerca fondi e progettazione: Michele Cignarale, Maria Mecca e Mimmo Camporeale; per psicologia e sociologia dello sport: Nicola Casteluccio, Alessio Spataro e Filippo Orlando; per l'area giuridico-fiscale e amministrativa: Lino Sibillani, Barbara Bruno e Michele Ragone; per biomedica e nutrizione: Paolo De Blasis, Romina Giordano e Vincenzo di Sanzo; per comunicazione, marketing e management: Sandro Maiorella, Enzo Mitro, Rocco Galasso e Mimmo Veltri.