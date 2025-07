Lega Ciclismo: "Milan, orgoglio d'Italia"

“Vincere 2 tappe e conquistare la maglia verde lasciandosi alle spalle campioni come Tadej Pogačar, Biniam Girmay e Jonas Vingegaard è un risultato straordinario; come Lega del Ciclismo Professionistico ci faremo promotori e organizzatori di un evento di alto profilo istituzionale alla Camera dei Deputati per premiare Jonathan Milan.” - ha commentato il Presidente Roberto Pella nonché Deputato della Repubblica. "Ascoltando da Parigi in diretta Rai le parole bellissime dei genitori di Milan, piene di soddisfazione, umiltà e amore, ho apprezzato ancora una volta l’importanza della famiglia che, oltre ai tecnici, si rivela fondamentale nel percorso di crescita dei nostri atleti ed indispensabile in un Tour di 3 settimane”