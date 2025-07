Red Bull Ape Rush, la gara più adrenalinica dell’estate accende i motori nelle Marche

Mancano pochi giorni alla prima edizione di Red Bull Ape Rush, l’evento più iconico dell’estate, pronto a invadere di creatività e adrenalina la suggestiva Spiaggia Urbani di Sirolo, in provincia di Ancona, venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025. In un mix irresistibile di folklore, passione per i motori e spirito goliardico, Red Bull trasforma l’intramontabile Ape Piaggio nella protagonista assoluta di una sfida unica, che celebra l’ingegno italiano e l’amore per la tradizione in chiave spettacolare. I protagonisti saranno 25 team provenienti da tutta Italia, formati da due persone ciascuno, pronti a sfidarsi in una gara cronometrata in discesa lungo un percorso ricco di ostacoli, con l’obiettivo di trasportare un carico intatto fino alla battigia, dove proseguiranno il tragitto via mare. Il weekend si aprirà venerdì 25 luglio a partire dalle ore 16:30 con la gara 1 senza carico, mentre sabato 26 luglio – sempre dalle ore 16:30 – si entrerà nel vivo con la gara finale. Ad aprire ufficialmente la competizione di sabato sarà l’Ape Red Bull, che aprirà il percorso, con un team d’eccezione composto da due ospiti speciali: Sinna, creator tra i più amati del momento, e Loris Rosati, cinque volte campione italiano di Ape, che daranno spettacolo con una discesa inaugurale all’insegna dell’energia e dell’ironia.