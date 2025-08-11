Canoa: Mondiali a Milano, Legea official merchandising

Sarà Legea a ricoprire il ruolo di technical supplier dei ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025, in programma all'Idroscalo di Milano dal 20 al 24 agosto. Il marchio italiano di abbigliamento sportivo, che ha alle spalle oltre trent'anni di storia, supporterà la rassegna iridata fornendo l'abbigliamento ufficiale a giudici, volontari e a tutti gli altri membri dello staff, rendendo così riconoscibile tutta la macchina organizzativa legata a un evento di caratura globale. Anche il merchandising ufficiale dei Campionati Mondiali sarà targato Legea. Gli spettatori presenti all'Idroscalo potranno ammirare e acquistare i gadget esclusivi presso uno stand nella venue dell'evento, posizionato nell'area dedicata al pubblico per tutta la durata della rassegna.