Pugilato: Davis denunciato per violenza domestica, salta match con Paul

Non combatte contro il rivale, perché accusato di violenze domestiche: Jake Paul, youtuber diventato pugile e famoso per il match dimostrativo contro Mike Tyson, ha annullato il suo incontro di metà novembre a Miami contro Gervonta Davis, campione del mondo Wba dei pesi leggeri. L'annuncio è arrivato con una dichiarazione della società di Paul e di Netflix, che deteneva i diritti dell'incontro. Davis è stato denunciato lo scorso 30 ottobre da una donna con la quale era fidanzato da cinque mesi per "violenza, violenza aggravata, sequestro di persona, rapimento e inflizione volontaria di sofferenza mentale". Il pugile americano è stato arrestato diverse volte per violenza negli ultimi anni. Un'altra accusa di violenza domestica da parte dell'ex compagna e madre dei suoi figli erano state ritirate ad agosto.