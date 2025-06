Pugilato: 5/7 rivincita Paparo-Henchiri per Tricolore superpiuma

La grande boxe italiana firmata 'The Art of Fighting' regala emozioni anche nel periodo estivo. Infatti 'TAF X: The Revenge' andrà in scena sabato 5 luglio al Centro Pavesi di Milano. "A maggio abbiamo segnato un grande sold out da quasi duemila spettatori - spiega Edoardo Germani, il 'founder' di TAF -. Vogliamo fare il bis prima di salutarci per l'estate, periodo in cui programmeremo un calendario da urlo che sveleremo da settembre in poi. Ringrazio Regione Lombardia per il sostegno costante, nel segno di una collaborazione fondamentale per la boxe italiana". Per l'occasione la riunione del 5 luglio proporrà una scaletta in cui spiccano due rematch attesissimi dagli appassionati, dopo le polemiche che avevano accompagnato i verdetti delle prime sfide. Ecco, come co-main event, allora la rivincita per il titolo italiano dei superpiuma tra Francesco Paparo e Nicola Henchiri. Nella prima sfida tricolore fra i due, a marzo, Paparo ha vinto per ko su Henchiri, sferrando gli ultimi colpi decisivi quando l'avversario aveva già il ginocchio a terra, per un eccesso di agonismo. Ma l'arbitro non aveva ravvisato irregolarità, e così Paparo era diventato campione, seppure tra qualche polemica. Ora il rematch che metterà un punto definitivo alla questione. Ecco poi l'alrtro main eventi della serata, la rivincita tra Mohamed Elmaghraby e Stiven Leonetti Dredhaj, semifinale per il titolo italiano dei mediomassimi (chi vince combatterà per la cintura di campione d'Italia). Tra i due c'è una rivalità feroce, accentuata dalla vittoria controversa data ad Elmaghraby a marzo (era in palio la corona Ibf del Mediterraneo), che Leonetti vuole vendicare a qualsiasi costo. Il cartellone prevede poi altri incontri maschili e il debutta in TAF della campionessa italiana ed europea Veronica Tosi, che sarà protagonista del primo match femminile nella storia dell'organizzazione.