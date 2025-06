Premier Padel Buenos Aires P1: trionfano Coello-Tapia e Josemaria-Sanchez

Come un anno fa a Mar del Plata, anche Buenos Aires ha incoronato Paula Josemaria e Ari Sanchez, capaci nella finale femminile di prendersi la rivincita della semifinale di Asuncion contro Bea Gonzalez e Claudia Fernandez. Una vittoria che alle spagnole vale di nuovo la prima posizione nel ranking FIP e che rappresenta il terzo titolo del 2025 dopo il P1 di Riyadh e il P2 di Bruxelles. Un titolo reso ancor più importante considerando le condizioni fisiche che hanno accompagnato Paula per tutta la settimana. "E per questo vincere il torneo per noi significa ancora di più - ha spiegato Ari -. Essere in Argentina e non giocare sarebbe stato molto triste". "È sempre incredibile giocare qui, ma questa settimana è stata ancora più speciale", ha aggiunto Josemaria.