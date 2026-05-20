Sinner: "Il mio massimo potenziale? Punto a raggiungerlo nei prossimi anni"

20 Mag 2026 - 15:25
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"Non credo sia possibile esprimere il 100% del proprio potenziale a 24 anni. Punto a raggiungerlo nei prossimi anni. La mia versione migliore? Un giocatore con un grande servizio, aggressivo, ma anche lucido e capace di interpretare ogni situazione di gioco. Il futuro, però, non posso prevederlo". Così Jannik Sinner, in una intervista al quotidiano francese 'L'Equipe' in vista del Roland Garros. "Se vengo percepito come un giocatore privo di emozioni, è perché resto totalmente focalizzato su quello che devo fare. Il mio obiettivo è essere sempre il più accurato possibile, scegliendo la soluzione migliore nel momento opportuno: per riuscirci servono grande preparazione fisica e solidità mentale. Ed è proprio su questo che lavoro ogni giorno", ha aggiunto. Sinner ripercorre la finale persa lo scorso anno a Parigi contro Carlos Alcaraz. "Non è stato semplice lasciarsela alle spalle ma da quell'esperienza ho tratto insegnamenti importanti. Credo che il successo arrivato subito dopo a Wimbledon sia legato anche alla mia capacità di guardare avanti rapidamente, sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. La squalifica? Il periodo più duro è stato quello precedente, quando non potevo confidarmi con nessuno e mi sentivo limitato. Però sono convinto che ogni cosa abbia un motivo: questa esperienza mi ha reso più forte come persona e mi ha aiutato a capire chi fossero davvero gli amici su cui poter contare". 

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