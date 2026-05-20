Sabalenka: "Mi sogno ancora i match point persi a Madrid"

Ripercorrendo gli inizi, ricorda le difficoltà: "Molti allenatori mi dicevano che ero stupida e che l'unica cosa che sapevo fare era colpire la palla con troppa forza, che non sarei mai entrata nella top 100". Poi la svolta e la crescita fino al vertice.



Il padre è morto improvvisamente nel 2019 mentre lei si stava allenando a Minsk. Sul piano personale, il dolore resta forte: «Dicono che il tempo aiuti, ma ora faccio più fatica perché so quanto mio padre si sarebbe divertito vedendo il mio successo - dice - Ci sono tanti padri nel circuito e quando vedo un padre orgoglioso, penso: 'Ragazza, goditi questo momento, perché non sai mai cosa ti aspetta'". Due anni fa il suo ex fidanzato Konstantin Koltsov muore suicida a Miam: "Ho litigato con il poliziotto quando è arrivato a darmi la notizia - racconta - non riuscivo ad accettarlo"



Infine, il tema dell’odio online: "Non passo molto tempo sui social, ma a volte vedo commenti a caso e chiedo al mio manager: 'Davvero la gente mi odia così tanto?’ Giudicano il tuo aspetto, le tue urla, la tua nazionalità, persino la tua vita privata"