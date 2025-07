Pentathlon, Europei U15: doppio argento per staffette azzurre

Italia ancora sul podio agli Europei Under 15 di Pentathlon Moderno, in corso a Kaunas, in Lituania. I giovanissimi pentatleti azzurri impegnati nelle staffette, infatti, hanno conquistato due preziosi argenti confermandosi protagonisti in quella che per molti di loro è la prima esperienza internazionale. Nella staffetta femminile Giorgia Gennaro (Scuola Sport) ed Emily Ferrari (Pentamodena) hanno conquistato il secondo gradino del podio al termine di una bellissima gara sempre tra le prime posizioni, chiusa con 928 punti. Davanti alle due italiane soltanto la coppia della Repubblica Ceca formata da Klara Petrankova e Klara Joskova (974 punti). Bronzo per l'Ungheria con Greta Kertai e Mira Gyarmati (899 punti). Il bis azzurro è arrivato poche ore dopo con la staffetta maschile grazie a Fabio Massimo Del Moro (A.S.D. Elite) e Patrick Michele Florea (A.S.D. Elite) che con grinta hanno condotto una gara in rimonta terminando secondi con 1043 punti, alle spalle soltanto della Turchia, oro con Mehmet Doruk Ozkan e Serhan Efe Ucari (1053) . Terzo gradino del podio per Samuel Holicek e Lukas Novotny della Repubblica Ceca, con 1032 punti. Gara in rimonta anche per Annachiara Allara (Junior Asti) migliore delle azzurre con l'ottavo posto nella finale femminile Under 19. La pentatleta astigiana, classe 2009, ha terminato con 1364 punti. Tredicesima la diciassettenne modenese Alessia Canto (Avia Pervia) a 1339, ventiseiesima Alice Gelormino (Area 51) con 1296 punti. Le tre azzurre mancano di pochissimo il podio a squadre, quarte con 3999 punti alle spalle di Germania (4136), Ungheria (4097) e Lituania (4000). Nella gara individuale oro per l'ungherese Diana Rajncsak (1408 punti), argento per la tedesca Amaya El-Masri (1404) e bronzo per la svizzera Vivienne Meyer (1400).