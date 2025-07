Basket, l'ex star Nba Gilbert Arenas arrestato: organizzava partite poker illegali

L'ex star dell'NBA Gilbert Arenas è stato arrestato mercoledì 30 luglio insieme ad altre cinque persone, con l'accusa di aver organizzato partite di poker illegali in una villa di Los Angeles di sua proprietà. Tra le persone finite in manette ci sarebbe anche un presunto membro di un gruppo criminale organizzato israeliano, secondo quanto riferito dai procuratori federali. Tutti e sei gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di gioco d'azzardo illegale e di un capo d'accusa di gestione di un'attività di gioco d'azzardo illegale. Arenas, 43 anni, è anche accusato di aver rilasciato false dichiarazioni agli investigatori federali. L'ex giocatore dei Washington Wizards è comparso in tribunale mercoledì pomeriggio nel centro di Los Angeles ed è stato rilasciato su cauzione di 50.000 dollari dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse. Il processo è fissato per il 23 settembre. Il suo avvocato Jerome Friedberg ha dichiarato fuori dal tribunale di non aver avuto molto tempo per parlare con il suo cliente e di non poter commentare il caso.