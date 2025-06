Pedalate al fresco: 13 itinerari in bici per vacanze estive tra bellezza slow e poca afa

Un viaggio in bici che è anche un viaggio tra paesaggi, sapori e culture: l’itinerario Dolomiti-Venezia (I4) di circa 250 km da pedalare in cinque tappe, con difficoltà media e nessuna salita impegnativa, è ideale per chi cerca una vacanza attiva ma rilassata. Si parte da Cortina d’Ampezzo, la “perla delle Dolomiti” Patrimonio UNESCO, e si scende dolcemente lungo una ex ferrovia trasformata in pista ciclabile, immersi nei boschi e nei panorami alpini del Cadore. Si attraversano la Foresta del Cansiglio, il Lago di Santa Croce, il Passo Fadalto e le colline del Prosecco DOCG, con soste in borghi suggestivi come Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso. Il finale è un crescendo: si costeggia il fiume Sile su piste sterrate immerse nella natura, fino a raggiungere Mestre e, infine, Venezia. Tra castelli medievali, città d’arte e un paesaggio che si trasforma ogni giorno, questo itinerario regala anche una ricca varietà gastronomica: si parte dai sapori alpini per arrivare alle atmosfere mediterranee della laguna.

Pedalare tra le Colline del Prosecco Patrimonio UNESCO è un’esperienza che unisce natura, storia e il fascino inconfondibile di un territorio scolpito dal tempo e dai filari. Qui, tra borghi sospesi e vigneti, il cicloturismo si declina in due percorsi tanto diversi quanto affascinanti, capaci di soddisfare sia gli sportivi più allenati sia chi ama godersi il paesaggio con il supporto dell’e-bike. Per i ciclisti esperti in cerca di emozioni forti, l’Anello sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è una vera sfida: oltre 100 km di asfalto tra salite decise e discese panoramiche. Un viaggio ad anello tra Conegliano a Valdobbiadene che culmina sulla leggendaria Salita di Cà del Poggio, resa celebre dal Giro d’Italia, dove mettere alla prova muscoli e determinazione. Adatto a tutti, ma non meno suggestivo, è l’E-bike tour sulle Colline UNESCO, un percorso ad anello di una ventina di chilometri che parte da Villa Brandolini, sede del Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG, e attraversa luoghi simbolo come il pittoresco Molinetto della Croda. Ideale per chi vuole assaporare lentamente l’incanto del paesaggio veneto, tra degustazioni, storia locale e scatti da cartolina.



3. Valtellina – Tra fiume, montagna e storia