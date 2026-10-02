F1: accesi i motori del Gran Premio storico d'Italia al Mugello

02 Ott 2026 - 11:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Questa mattina ha preso il via all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il Gran Premio storico d'Italia che in questo weekend porterà il pista vecchie Formula 1, veri e propri gioielli progettati e costruiti dagli anni '50 fino al 2018. Molte le categorie che si sfideranno in veri e propri gran premi. Fra le vetture più leggendarie si potranno vedere Williams, Lotus, Ligier, Shadow, Surtees, Trojan, Arrows, Lec, Osella, Riviera, Tyrrell, Toro Rosso e Bmw. Una categoria speciale è stata riservata alle vetture di F1 con motore posteriore precedenti al 1966, come Ferrari, Maserati, Lotus, Cooper, Alta, Brabham, Lola, Brm, Scirocco, Lds e Assegai. Nelle altre gare troveremo anche la F2, la F3, le vetture Endurance e la Formula Junior. Nel pomeriggio si svolgeranno le qualifiche valide per ogni categoria, poi da domani il via alle gare, due per ogni raggruppamento.

Ma c'è grande attesa per la parata che celebrerà il sette volte campione del mondo Michael Schumacher con i suoi 10 anni in Ferrari dal 1996 al 2006. Altrettante vetture della Rossa di Maranello, una per ogni anno, saranno guidate da piloti che hanno corso per il Cavallino Rampante: Gerard Berger, Antonio Giovinazzi, Andrea Bertolini, Giancarlo Fisichella, Stefan Johansson, Nicola Larini, Eddie Irvine, Mick Schumacher, Mika Salo e René Arnoux. Per loro l'appuntamento è fissato per le 13,30 di sabato e domenica. L'evento sta attirando un gran numero di spettatori tanto che i biglietti ancora a disposizione potrebbero esaurirsi a breve. 

Ultimi video

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:08
Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

02:31
Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la vetta della tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la tappa di Polignano

03:10
Red Bull Cliff Diving: impeccabile Lichtenstein, ma la vittoria sfuma di un soffio

Red Bull Cliff Diving: Lichtenstein impeccabile, ma la vittoria sfuma di un soffio

02:21
Redbull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Red Bull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Red Bull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Red Bull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Red Bull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

I più visti di Altri Sport

Vale senza pace

Vale senza pace

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:36
Scherma: azzurre spada in ritiro a Formia fino al 9/10 verso debutto in Cdm
11:50
Tennis, Atp Pechino: esordio vincente per Medvedev
11:47
Tennis, Wta Pechino: Paolini fuori all'esordio
11:34
F1: accesi i motori del Gran Premio storico d'Italia al Mugello
11:21
Boxe, Cammarelle: "Mi sono ricreduto, ragazze vincono più medaglie"