F1: accesi i motori del Gran Premio storico d'Italia al Mugello

Questa mattina ha preso il via all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il Gran Premio storico d'Italia che in questo weekend porterà il pista vecchie Formula 1, veri e propri gioielli progettati e costruiti dagli anni '50 fino al 2018. Molte le categorie che si sfideranno in veri e propri gran premi. Fra le vetture più leggendarie si potranno vedere Williams, Lotus, Ligier, Shadow, Surtees, Trojan, Arrows, Lec, Osella, Riviera, Tyrrell, Toro Rosso e Bmw. Una categoria speciale è stata riservata alle vetture di F1 con motore posteriore precedenti al 1966, come Ferrari, Maserati, Lotus, Cooper, Alta, Brabham, Lola, Brm, Scirocco, Lds e Assegai. Nelle altre gare troveremo anche la F2, la F3, le vetture Endurance e la Formula Junior. Nel pomeriggio si svolgeranno le qualifiche valide per ogni categoria, poi da domani il via alle gare, due per ogni raggruppamento.