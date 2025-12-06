Logo SportMediaset

Pattinaggio, Grand Prix figura: Grassl chiude quarto a Nagoya

06 Dic 2025 - 19:33

A Nagoya (Giappone) è giunta alla propria conclusione la finale del Grand Prix, epilogo del massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Nell'ultima giornata di prove agonistiche, Daniel Grassl (Fiamme Oro), in quarta posizione dopo lo short program tenutosi giovedì, si è cimentato nel programma libero della competizione maschile. Quest'oggi l'azzurro si è superato, sfoderando una prestazione maiuscola, valsagli il punteggio di 194.68 nel segmento di gara. In questo modo, il ventitreenne sudtirolese è diventato il primo pattinatore italiano di sempre a superare la soglia dei 190 punti in un programma libero. Il totale di 288.72, nuovo record nazionale, gli ha consentito di migliorare di oltre dieci punti il primato personale e lo ha collocato al quarto posto finale, alle spalle dell'americano Ilia Malinin (332.29), nonché dei giapponesi Yuma Kagiyama (302.41) e Shun Sato (292.08).

Al di là del piazzamento, va rimarcato come Grassl abbia completato la miglior performance della carriera. L'edizione 2025 dell'ISU Grand Prix si è dunque conclusa con cinque podi per il movimento italiano, tre dei quali firmati dalla coppia di artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro), vincitrice dell'NHK Trophy e seconda classificata sia nella Cup of China che nella Finale di Nagoya. Inoltre, Grassl si è attestato al posto d'onore nella Cup of China, mentre la coppia di danza formata da Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) ha a sua volta chiuso seconda l'NHK Trophy. 

