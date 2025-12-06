Pattinaggio, Grand Prix figura: Grassl chiude quarto a Nagoya

A Nagoya (Giappone) è giunta alla propria conclusione la finale del Grand Prix, epilogo del massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Nell'ultima giornata di prove agonistiche, Daniel Grassl (Fiamme Oro), in quarta posizione dopo lo short program tenutosi giovedì, si è cimentato nel programma libero della competizione maschile. Quest'oggi l'azzurro si è superato, sfoderando una prestazione maiuscola, valsagli il punteggio di 194.68 nel segmento di gara. In questo modo, il ventitreenne sudtirolese è diventato il primo pattinatore italiano di sempre a superare la soglia dei 190 punti in un programma libero. Il totale di 288.72, nuovo record nazionale, gli ha consentito di migliorare di oltre dieci punti il primato personale e lo ha collocato al quarto posto finale, alle spalle dell'americano Ilia Malinin (332.29), nonché dei giapponesi Yuma Kagiyama (302.41) e Shun Sato (292.08).