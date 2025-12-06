Ferrari, Leclerc: "Non facciamoci illusioni, ma spero in ultimo podio"

"Sono soddisfatto del mio giro veloce in Q3 e credo che oggi non ci fosse molto di più da ottenere. Il team ha fatto davvero un ottimo lavoro nel ribaltare la situazione questo weekend. Non vedo l'ora che arrivi la gara di domani, per capire se i cambiamenti fatti ci aiuteranno anche a guadagnare posizioni". Charlese Leclerc prova a pensare positivo dopo le qualifiche del gp di Abu Dhabi che lo vedono quinto in griglia di partenza. "Non possiamo illuderci troppo - dice però il pilota Ferrari -, perché le vetture davanti a noi sono molto veloci. Sta a noi massimizzare il risultato e farò del mio meglio per sfruttare tutte le opportunità alla partenza, sperando di portare a casa un ultimo podio per tutta la squadra in questa stagione". Deluso Lewis Hamilton, fuori in Q1 dopo l'incidente nelle ultime libere: "Non è il risultato a cui puntavamo. Il team ha fatto un ottimo lavoro dopo l'incidente in FP3 per preparare la macchina in tempo per le qualifiche, ma un mio errore nell'ultimo settore ci è costato caro. Conosco bene questa pista e domani cercherò di portare a casa un risultato più positivo per la squadra". "Nel complesso siamo soddisfatti del risultato di Charles, perché abbiamo affrontato due sessioni molto difficili venerdì - le parole del team principal di Maranello Fred Vasseur -. Vediamo quale sarà il nostro passo gara. Per Lewis è stata una giornata complicata: non ha girato in FP1, avendo ceduto la vettura ad Arthur, e poi è arrivato l'incidente a metà della FP3. Vediamo come fare il massimo per la squadra e ottenere il miglior risultato possibile per concludere bene la stagione".