Pattinaggio, Cdm pista lunga: Ghiotto e Lollobrigida secondi su lunghe distanze

Giornata storta per l'azzurro, finito addirittura 12° in 6'17"47 nei 5.000 metri in terra olandese nella gara vinta da padrone di casa Huizinga e in cui il rivale norvegese ha chiuso in seconda posizione. Il miglior azzurro sulla distanza è così stato Riccardo Lorello (C.S. Esercito), quinto in 6'13"55 per quello che è per lui il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo. Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ha occupato il 14° posto con il tempo di 6'19"49 mentre nella medesima distanza, ma al femminile, da registrare la quindicesima posizione di Alice Marletti (C.P. Piné) in 4'09"83. Tanti gli italiani impegnati nelle Division-B, ovvero i raggruppamenti cadetti di ogni distanza. Nel settore femminile, da rimarcare la vittoria di Giorgia Aiello (Cardano Skating) con un crono di 1'17"17. Diciottesima piazza invece per Laura Lorenzato (Noale Ice) sui 3.000 metri in 4'14"02.