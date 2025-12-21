La mostra "Black cats & chequered flags" arriva al Museo Ferrari di Maranello

Dopo il successo alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – Venice Immersive 2025, dove ha ricevuto un importante riconoscimento della giuria, e l’anteprima a Milano AutoClassica, l’esperienza immersiva Black Cats & Chequered Flags approda al Museo Ferrari di Maranello, dove sarà aperta al pubblico dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 all’interno del percorso espositivo ufficiale del Museo. La mixed reality experience, definita da Forbes come “must-see XR” e celebrata da Wired Italia per la capacità di “onorare l’eredità culturale di Alberto Ascari settant’anni dopo la sua scomparsa”, offre ai visitatori la possibilità di vivere dall’interno il mito di uno dei piloti più iconici nella storia del Cavallino. Anche UploadVR l’ha descritta come “una finestra straordinaria sulla legacy di uno dei più grandi piloti di Formula 1”. Un viaggio immersivo negli anni ’50 tra tecnologia, memoria e destino Prodotta da MIAT – Multiverse Institute for Arts and Technology, Black Cats & Chequered Flags è una multiplayer mixed reality experience che permette di esplorare momenti iconici degli anni ’50: gare, pit stop, attese, tensioni e rituali scaramantici. Un’esperienza che unisce narrazione e innovazione per raccontare la vita di Alberto Ascari, il suo rapporto con il destino e l’immaginario simbolico dei gatti neri, da cui nasce il titolo dell’opera. Il progetto è stato sviluppato da un team internazionale di artisti, designer, storyteller e tecnologi, con l’obiettivo di restituire l’atmosfera autentica dell’epoca e la complessità emotiva di un campione che ha segnato la storia della Formula 1.