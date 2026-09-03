Musetti crolla al secondo turno: fuori con l'australiano Sweeny

Crolla Lorenzo Musetti al secondo turno degli Us Open. L'italiano, testa di serie n.13, è stato battuto dall'australiano Dane Sweeny, n.123 della classifica Atp, in 4 set (3-6, 6-1, 6-2, 6-2) e 2 ore e 36' di gioco. Dopo l'ottimo esordio contro Fery e la vittoria del primo set, anche questo secondo turno sembrava essersi messo in discesa per il tennista azzurro, che ha poi perso campo e colpi fino a perdere i 3 set successivi. Sul cammino di Sweeny, carnefice di Musetti a New York, ora ci sarà Luciano Darderi.