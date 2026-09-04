Us Open, Cobolli: "Ho gestito le situazioni, orgoglioso della prestazione"

"Penso di aver giocato a un buon livello oggi. Nel primo set ho soltanto perso il servizio in maniera un po' stupida, ma lui ha giocato meglio di me. Sono contento della mia prestazione e di come ho gestito tutte le situazioni. Faceva davvero molto caldo ed era molto difficile giocare; sono davvero orgoglioso della mia prestazione". Così Flavio Cobolli, dopo la vittoria ottenuta al secondo turno degli Us Open contro l'australiano Tristan Schoolkate. "Ho giocato molte ore nel primo match e questo mi ha dato tanta fiducia, anche perché ho vinto dopo essere stato sotto di due set: credo mi abbia aiutato molto a livello tennistico e di fiducia - ha raccontato Cobolli -. Questo non è un torneo normale e ci vuole tanto tempo per trovare il miglior tennis; la pressione c'è sempre ma qui ho sempre in mente di poter recuperare, di poter avere la mia chance. Quando sono in campo mi sento più a mio agio, mi sento più Flavio".