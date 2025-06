Tennis, Paolini: "È stata dura, felice di avere tanto tifo"

"Lei è una grande tennista che sull'erba gioca proprio bene: ha un gran servizio e sono sempre grandi battaglie con lei ma sono contenta per come ho gestito ogni punto. E' stata davvero dura e sono contenta di averla vinta. Sono felice di avere tutto questo pubblico qui a sostenermi, ci sono anche tanti tifosi italiani: questo mi porta a combattere su ogni punto sempre con il sorriso per trasmettere energia positiva". Così Jasmine Paolini dopo aver staccato il pass per le semifinali del 'Bad Homburg Open' (Wta 500 - montepremi 1.064.510 dollari) che si sta disputando sui prati della città dell'Assia, in Germania, ultimo appuntamento - insieme ad Eastbourne - per rifinire la preparazione in prospettiva Wimbledon. Nei quarti l'azzurra l'ha spuntata sulla mancina brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.21 Wta, con un doppio 7-5 in un'ora e 35' di gioco. "L'anno scorso per me è stato fantastico: vincere tante partite su palcoscenici importanti è stato bellissimo - ha aggiunto - E tutto questo mi piace tanto".