Pallavolo: Nations League, Velasco convoca Fahr, Obossa e Moro

Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro; escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Archiviata la week 1 di Volley Nations League a Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, Julio Velasco ha diramato le nuove convocazioni dell'Italia femminile in vista della Pool 5 a Pasig City. L'appuntamento è per domani, venerdì 12 giugno, presso il Centro Pavesi di Milano per poi partire alla volta delle Filippine. Dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) le azzurre sfideranno: mercoledì 17 giugno la Repubblica Ceca; giovedì 18 giugno la Serbia; sabato 20 giugno gli USA; e domenica 21 giugno il Giappone. Ecco l'elenco delle 14 atlete convocate: Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola. Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 2. Denise Meli, 9. 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr, 25. Linda Manfredini. Opposti: 15. Merit Adigwe, 31. Josephina Obossa. Liberi: 7. Eleonora Fersino, 10. Ilenia Moro.