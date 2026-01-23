Pallavolo: Fipav incontra Consiglio ingegneri, collaborazione per palestre moderne

La volontà condivisa di avviare un protocollo di collaborazione finalizzato allo sviluppo di attività comuni, con un focus strategico sull'impiantistica sportiva di base, é stata al centro dell'incontro, questa mattina presso la sede del consiglio nazionale degli ingegneri, tra il presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, e il presidente della Federazione pallavolo, Giuseppe Manfredi. Manfredi ha illustrato l'iniziativa della Federazione volta a finanziare interventi per la realizzazione di palestre dedicate alla pratica della pallavolo, progettate nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli standard tecnici e sportivi. Impianti concepiti per ottimizzare la prestazione degli atleti, garantendo al contempo costi contenuti di costruzione e gestione, elevati livelli di sicurezza, durabilità dei materiali, sostenibilità ambientale, efficienza impiantistica, utilizzo di fonti rinnovabili e un attento inserimento paesaggistico.