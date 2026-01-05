Logo SportMediaset

Pallavolo femminile, da domani a Foggia al via il torneo Wevza

05 Gen 2026 - 21:40

Prende il via domani 6 gennaio al palazzetto Preziuso di Foggia il torneo Wevza (competizione pallavolistica per squadre di club femminili) al quale partecipano sette nazionali. Le rappresentative femminili under 18 di Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna e Portogallo fino a sabato 10 gennaio si sfideranno nel torneo che garantisce alla vincitrice l'accesso diretto ai Campionati Europei di categoria in programma la prossima estate (la seconda e la terza classificate dovranno affrontare un'ulteriore prova in un successivo torneo). Tre le partite per ognuna delle tre giornate della fase eliminatoria, che inizia domani, fissate alle ore 15.30, alle ore 17 e alle ore 20.

Stamani la presentazione a palazzo di città. "Questa è una giornata veramente emozionante. Siamo orgogliosissimi di poter ospitare, qui a Foggia, la Nazionale under 18: il nostro cuore e il nostro tifo saranno azzurri" ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo. "Vedere l'azzurro dentro la sala consiliare è bellissimo" ha aggiunto l'assessore allo sport Domenico Di Molfetta. "Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con l'amministrazione e la giunta comunale per organizzare questo evento. Questa è la dimostrazione che lo sport unisce e può portare a risultati molto importanti" ha detto il presidente CT Fipav (federazione italiana pallavollo) Bari-Foggia Giuseppe Petrelli. Il primo allenatore Stefano Gregoris ha ringraziato per l'accoglienza.  

