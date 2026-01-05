Pallavolo femminile, da domani a Foggia al via il torneo Wevza

Stamani la presentazione a palazzo di città. "Questa è una giornata veramente emozionante. Siamo orgogliosissimi di poter ospitare, qui a Foggia, la Nazionale under 18: il nostro cuore e il nostro tifo saranno azzurri" ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo. "Vedere l'azzurro dentro la sala consiliare è bellissimo" ha aggiunto l'assessore allo sport Domenico Di Molfetta. "Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con l'amministrazione e la giunta comunale per organizzare questo evento. Questa è la dimostrazione che lo sport unisce e può portare a risultati molto importanti" ha detto il presidente CT Fipav (federazione italiana pallavollo) Bari-Foggia Giuseppe Petrelli. Il primo allenatore Stefano Gregoris ha ringraziato per l'accoglienza.