Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo, Simon Yates si ritira: "È il momento giusto". Ha vinto l'ultimo Giro d'Italia

07 Gen 2026 - 14:59

"Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. So che per molti potrà essere una sorpresa, ma non è una scelta presa alla leggera. Ci ho pensato a lungo e ora sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro e lasciare questo sport". Con queste parole sul suo profilo Instagram il ciclista britannico Simon Yates, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia con la Visma | Lease a Bike, ha annunciato il ritiro dal ciclismo professionistico. Yates si ritira all'età di 33 anni a pochi giorni dall'inizio della stagione 2026, che sarebbe stata la sua 13esima tra i professionisti. "Il ciclismo ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria. Dalle prime gare su pista al Velodromo di Manchester, fino a competere e vincere sui palcoscenici più importanti e a rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha segnato ogni capitolo della mia esistenza. Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere - ha aggiunto - e altrettanto grato per le lezioni che questo percorso mi ha insegnato. Le vittorie resteranno sempre momenti speciali, ma anche i giorni più difficili e le battute d'arresto sono stati fondamentali: mi hanno insegnato la resilienza e la pazienza, rendendo i successi ancora più significativi". 

 Yates ha ringraziato "tutte le persone che mi hanno sostenuto lungo il cammino, dallo staff ai compagni di squadra". "Alla mia squadra, Team Visma-Lease a Bike, grazie per la comprensione e il supporto rispetto alla mia decisione di fermarmi ora. Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Grazie. Alla mia famiglia: avete condiviso con me i sacrifici che questo sport comporta", ha aggiunto. "Mi avete dato l'opportunità di riscrivere la mia storia e, attraverso fiducia e convinzione reciproca, lo abbiamo fatto insieme. Lascio il ciclismo professionistico con grande orgoglio e con un profondo senso di serenità. Grazie per il viaggio", ha concluso Yates.

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:30
Tennis, United Cup: la Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale
15:08
Milano Cortina: avviato l'impianto per il prelevamento d'acqua dal Boite
14:59
Ciclismo, Simon Yates si ritira: "È il momento giusto". Ha vinto l'ultimo Giro d'Italia
14:07
Ciclismo, il Team Bahrain Victorious presenta la maglia per il 2026
13:05
Nuoto, divorzio costoso: Lochte vende tre ori olimpici per 400mila euro