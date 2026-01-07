Logo SportMediaset

Nuoto, divorzio costoso: Lochte vende tre ori olimpici per 400mila euro

07 Gen 2026 - 13:05

In difficoltà economiche per via del divorzio dalla moglie, la ex playmate di Playboy Kayla Reid, madre dei suoi tre figli, il pluricampione olimpico Ryan Lochte è stato costretto a vendere all'asta tre delle sue sei medaglie d'oro olimpiche per un totale di 385.520 dollari (circa 400mila euro). Lo ha reso noto Darren Rovell del CLLCT come riportato anche dal Daily Mail. Lochte aveva già venduto sei medaglie olimpiche di bronzo e d'argento per 166.000 dollari nel 2022, ma ora si è liberato della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183.000 dollari), vinta con Michael Phelps, così come della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80.000 dollari) e della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122.000 dollari). Il 41enne, 12 volte medagliato, a proposito delle sue medaglie olimpiche ha dichiarato sui social: "Vorrei anche chiarire la questione della vendita delle mie medaglie. Non ho mai nuotato per le medaglie d'oro. La mia passione è sempre stata quella di essere uno dei migliori nuotatori al mondo". 

Nuoto, divorzio costoso: Lochte vende tre ori olimpici per 400mila euro