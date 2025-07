L'Italia batte gli Stati Uniti per 9-8 (parziali 3-3, 2-1, 2-2, 2-2) e conclude al settimo posto il Mondiale di Singapore. Gli azzurri strappano sul 5-3 con Ferrero, autore di una doppietta, e poi amministrato il vantaggio, conservato infine da una parata di testa di Nicosia in doppia inferiorità numerica all'ultimo possesso statunitense. A segno per gli azzurri anche Di Somma, autore di due gol e votato mvp, Cannella, Condemi, Bruni, Velotto e Cassia.