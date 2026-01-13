Logo SportMediaset

Pallanuoto, Europei: Settebello supera Slovacchia

13 Gen 2026 - 19:49

Alla "Belgrade Arena" il Settebello batte la Slovacchia 17-12 nel secondo turno della fase preliminare e giovedì 15 gennaio alle 15.15 affronta la Romania di Bogdan Rath in quella che sarà la partita che determinerà la vittoria del girone D. Prevista la diretta su Rai Sport. Dopo la gara d'esordio con la Turchia (19-8) si è alzata un po' l'asticella con la Slovacchia che nella partita precedente con la Romania (persa 16-8) non aveva così tanto demeritato, come il risulato potrebbe far pensare. Per l'Italia, che porta con sé il bronzo europeo conquistato a Zagabria 2024 battendo nella finale l'Ungheria 12-7 e nella bacheca dei trofei sfoggia anche 12 medaglie agli europei (3 d'oro, 2 d'argento e 7 di bronzo), cala il poker Di Somma; triplette di Ferrero, Bruni e Condemi. Italia e Slovacchia agli Europei si erano incontrate due volte: la prima il 20 agosto 1997 a Siviglia nella semifinale per il quinto posto (12-9), l'ultima a Spalato nella partita d'esordio il 29 agosto 2022 (21-9). A Siviglia l'Italia si classificò sesta e la Slovacchia ottava, a Spalato azzurri quarti e slovacchi quindicesimi. 

