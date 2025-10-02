Pallanuoto, Europei femminili: Italia nel girone con Serbia, Croazia e Turchia

La European Aquatics a Funchal ha sorteggiato i gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto femminile che si svolgeranno nella capitale dell'isola di Madeira dal 26 gennaio a 5 febbraio 2026. L'Italia, che era inserita tra le teste di serie, sarà nel girone B con Serbia, Croazia e Turchia. Il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei maschili, in programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, si è svolto invece il 13 settembre a Belgrado e l'Italia è capitata nel girone D con Turchia, Romania e Slovacchia. "Non è andata male come sorteggio - spiega il CT Carlo Silipo, totem della pallanuoto azzurra con un bronzo iridato ed uno continentale col Setterosa. Abbiamo evitato il gruppo dove ci sono Spagna e Ungheria capitate nello stesso girone. Questo significa che comunque dovremmo iniziare molto bene la prima fase per vincere tutte le altre partite e poi provare ad insidiare la Grecia nella seconda fase e passare primi nel girone. Diciamo che ora possiamo pianificare al meglio la stagione già dal primo raduno di controllo dal 20 al 23 novembre prossimo".