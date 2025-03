Pallanuoto: Champions donne; Ekipe, serve impresa a Budapest

Qualificazione in ballo. L'Ekipe Orizzonte vuole le Final Four della Champions femminile di pallanuoto, ma per conquistarle dovrà ribaltare la sconfitta casalinga (11-9) dell'andata, contro le ungheresi del Ferencvaros. Domani la squadra allenata da Martina Miceli farà di tutto per ribaltare le sorti. "Dovremo resettare in parte la prestazione di sabato scorso - dice Giulia Viacava, numero 4 dell'Ekipe Orizzonte - entrando in acqua consapevoli non solo della nostra forza ma anche degli errori commessi. Sappiamo che non potremo mollare di un centimetro, dal primo all'ultimo secondo. Dovremo far vedere che l'Ekipe Orizzonte non è quello di sabato scorso, ma è una squadra che ha voglia, fame e cattiveria. Sappiamo che le nostre avversarie potranno contare su un pubblico molto caloroso, conosciuto in tutto il mondo proprio per questo. Noi però non ci faremo intimorire, anche perchè sappiamo che ci sarà moltissima gente che tiferà da casa per la nostra squadra. Vogliamo dimostrare qual è il vero Ekipe Orizzonte. Vogliamo mettere in pratica ciò che abbiamo provato per tutta la settimana, senza fare gli stessi errori di sabato scorso, e a fine partita vedremo quale sarà il risultato".