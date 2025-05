Pallanuoto: Catania in A2, ma per presidente 'risalire subito'

Ieri l'amarezza della retrocessione in serie A2 di pallanuoto per la Nuoto Catania, sconfitta dalla Rari Nantes Florentia. Oggi è già il momento della riflessione. "C'è tanta amarezza - ammette il neo presidente rossazzurro Massimo Di Salvatore -soprattutto per come è andata l'ultima partita e i tanti errori commessi. Purtroppo raccogliamo i frutti di una squadra costruita male di cui anche io mi sento responsabile anche se il mio lavoro e il mio modo di gestire una società inizia ufficialmente oggi. Adesso si apre un momento di doverosa riflessione ed analisi. Faremo sicuramente un triennio di semina cercando di conquistare subito la serie A1 ma investendo su giovani giocatori che abbiano la voglia di rimanere a Catania per tanti anni". Un pensiero anche per il pubblico, rimasto al fianco della formazione etnea, senza se e senza ma. "Chiedo scusa a nome della Nuoto Catania a tutti i nostri tifosi per questa retrocessione - conclude Di Salvatore - ci hanno supportato nonostante l'anno difficile e proprio a loro prometto che nei prossimi anni torneremo a gioire insieme".