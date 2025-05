Pallanuoto: A1; Telimar, acquistato il portiere Massaro

Prende sempre più forma il Telimar per la stagione sportiva 2025/2026: per il prossimo campionato di A1 di pallanuoto, il club palermitano annuncia l'arrivo di Francesco Massaro, portiere ligure, classe 1998, che ha firmato un contratto triennale e prende il posto del partente Drew Holland, americano. È il terzo acquisto nel giro di pochi giorni, dopo gli ingaggi dei montenegrini Uros Vukurovic e Nicolas Saveljic. Nella stagione appena conclusa, tra i pali del Primorac Kotor, Massaro ha partecipato alla Champions League, alla LEN Euro Cup e ha vinto la Coppa del Montenegro. In passato ha fatto parte della rosa della Pro Recco, con cui ha conquistato più volte scudetto e Coppa Italia, sfiorando in un paio di occasioni la vittoria della Champions. Ha avuto altre esperienze di alto livello, anche in Europa con Rari Nantes Savona e Iren Genova Quinto, ed è stato nel giro della nazionale, avendo preso parte a tornei ufficiali con il Settebello, inclusa la World League a Ruza nel 2016 e il torneo di qualificazione alla World Cup nel 2023 a Zagabria. "Il presidente Marcello Giliberti - spiega il nuovo componente del Telimar, Massaro - mi ha illustrato il serio progetto triennale di crescita sportiva. Non vedo l'ora di iniziare il campionato, mettendo la mia esperienza al servizio della squadra. Raggiungeremo gli obiettivi prefissati e ci toglieremo delle belle soddisfazioni". Felice del nuovo rinforzo il tecnico del Telimar, Marco Baldineti: "È un portiere fortissimo, che deve assolutamente tornare a far parte della nazionale italiana. Con lui possiamo fare un salto di qualità" "Gli obiettivi che ci siamo posti con lui - aggiunge il presidente Giliberti - sono quelli di riportare velocemente la squadra in alta classifica, immaginando ottimisticamente di riuscire a riguadagnare la qualificazione per le Coppe europee già per la stagione sportiva 2026/2027, e di proiettare Francesco, come altri due nostri validissimi atleti, nel Settebello".