Pallamano, A1 donne: Erice, facile vittoria contro Teramo

Successo senza patemi e ancora vetta solitaria per l'Handball Erice nel campionato di A1 di pallamano. Il modo migliore per festeggiare l'esordio in maglia neroverde di Alexandra do Nascimento (capace di qualche lampo di classe cristallina) e il debutto casalingo, ieri, del nuovo coach, Cristina Cabeza Gutiérrez. Le Arpie hanno regolato 36-15 il volenteroso Teramo, in una gara condotta dall'inizio alla fine. Tutte le Arpie hanno i loro momenti di gloria, ma alla distanza gli applausi più scroscianti sono per due volti storici della formazione di Erice, dopo il gol del capitano Lorena Benincasa e una sequenza di eccellenti parate di Martina Iacovello. Quest'ultima esalta il momento felice della squadra e guarda lontano: "Abbiamo trovato un buon equilibrio. C'è un'atmosfera di serenità - osserva Iacovello - in cui percepiamo il nostro star bene in campo. Certo, commettiamo anche degli sbagli: ma, errore dopo errore dopo errore e gol dopo gol, stiamo costruendo qualcosa di importante, in vista della parte più dura e stimolante della stagione. Le mie compagne hanno giocato un'ottima gara. Sento l'affetto del pubblico ad ogni mia parata e ringrazio tutti".