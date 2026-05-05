P&P Sport Management e WeSport annunciano una partnership per lo sviluppo internazionale

Da un lato, l’expertise di P&P Sport Management nella gestione di atleti e progetti di alto profilo; dall’altro, la profonda conoscenza del mercato scandinavo — con focus primario su Svezia, Norvegia e Danimarca — e la rete di relazioni costruita da WeSport nel corso di due decenni di attività. L’accordo rappresenta l’avvio di una collaborazione strutturata e duratura, orientata alla crescita internazionale e alla creazione di valore per atleti, brand e stakeholder. Grazie a questa sinergia, P&P Sport Management e WeSport intendono, sviluppare progetti innovativi e favorire connessioni strategiche tra i principali attori del settore sportivo.