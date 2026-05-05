P&P Sport Management e WeSport annunciano una partnership per lo sviluppo internazionale

05 Mag 2026 - 15:50
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P&P Sport Management, realtà di riferimento nel panorama globale della consulenza e gestione di talenti sportivi, annuncia ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica con WeSport, agenzia specializzata nella rappresentanza di atleti e nello sviluppo di progetti nel mercato scandinavo. La partnership nasce con l’obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo e consolidamento nel mercato nord-europeo.

Da un lato, l’expertise di P&P Sport Management nella gestione di atleti e progetti di alto profilo; dall’altro, la profonda conoscenza del mercato scandinavo — con focus primario su Svezia, Norvegia e Danimarca — e la rete di relazioni costruita da WeSport nel corso di due decenni di attività. L’accordo rappresenta l’avvio di una collaborazione strutturata e duratura, orientata alla crescita internazionale e alla creazione di valore per atleti, brand e stakeholder. Grazie a questa sinergia, P&P Sport Management e WeSport intendono, sviluppare progetti innovativi e favorire connessioni strategiche tra i principali attori del settore sportivo.

“Questa partnership con WeSport rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro percorso di internazionalizzazione. Crediamo profondamente nel valore di chi conosce il territorio, le dinamiche locali e le relazioni giuste e WeSport incarna esattamente questa visione. Insieme, siamo pronti a costruire qualcosa di solido e di lungo respiro per i nostri atleti e per i nostri partner" ha detto Federico Pastorello, CEO P&P Sport Management.

Ulteriori dettagli sulle attività congiunte e sui progetti in sviluppo verranno condivisi nei prossimi mesi. 

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